Дизайн интерьеров квартир, частных домов и общественных помещений в разных стилях.

Деятельность дизайнера начала в 2011 году с дизайнера штор, портьер, различных жалюзей и рулонных штор в салоне lux класса, проработав по этой специальности 2 года. После стала дизайнером мебели в салоне "кухни Ликарион" до 2015 года. В мебели показала хорошие дизайнерские способности и как дизайнер пользовалась популярностью у заказчиков и новых клиентов. Далее попробовала себя дизайнером в кухонном салоне "Мария", проходила много семинаров по бытовой техники, мебельной фурнитуре и дизайну. Позже прошла повышение квалификации , изучила программу 3DS Max и в данный момент предлагаю себя как квалифицированного дизайнера интерьеров. Были и маленькие проекты такие как дачные дома и однокомнатные квартиры, и большие, например, гостиница с 10ю номерами, коридором и большой зоной ресепшена, а так же частный дом в 200 квадратных метров в стеле барокко.

Работаю в различных стилях, предлагаю яркие интерьеры, жизнерадостные и стильные. Создам уют и тепло в Ваших домах. Так же оформлю общественное помещение необычно и стильно!