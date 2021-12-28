Web JavaScript Developer

Разработка и управление

- Быстрые и адаптивные сайты (Новостные, магазины, landing page, админ-панели)

- Многофункциональные чат-боты и сервис-боты Telegram

- Подключение и настройка API к сайтам и ботам

- Установка, настройка и управление CMS WordPress

- Скрипты для автоматизации действий в браузере

- Парсинг данных с сайтов

- Копирование и перенос сайтов

- Регистрация и поддержка VDS/VPS ﻿

Языки и навыки разработки

- HTML/CSS/jQuery/PHP/MySQL

- API, AJAX, JSON

- Графические редакторы

Личная информация