ev5eniy

Евгений ev5eniy

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web JavaScript Developer

Разработка и управление

- Быстрые и адаптивные сайты (Новостные, магазины, landing page, админ-панели)

- Многофункциональные чат-боты и сервис-боты Telegram

- Подключение и настройка API к сайтам и ботам

- Установка, настройка и управление CMS WordPress

- Скрипты для автоматизации действий в браузере

- Парсинг данных с сайтов

- Копирование и перенос сайтов

- Регистрация и поддержка VDS/VPS ﻿

Языки и навыки разработки

- HTML/CSS/jQuery/PHP/MySQL

- API, AJAX, JSON

- Графические редакторы

Личная информация

- telegram: @ev5enij