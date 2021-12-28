Web JavaScript Developer
Разработка и управление
- Быстрые и адаптивные сайты (Новостные, магазины, landing page, админ-панели)
- Многофункциональные чат-боты и сервис-боты Telegram
- Подключение и настройка API к сайтам и ботам
- Установка, настройка и управление CMS WordPress
- Скрипты для автоматизации действий в браузере
- Парсинг данных с сайтов
- Копирование и перенос сайтов
- Регистрация и поддержка VDS/VPS
Языки и навыки разработки- HTML/CSS/jQuery/PHP/MySQL
- API, AJAX, JSON
- Графические редакторы
Личная информация- telegram: @ev5enij
Действие аккаунта приостановлено!