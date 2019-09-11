ev_kumanovych

Все виды работ по сайтам: разработка новых под ключ (лендинг, визитки. корпоративные,блоги) + доработки существующих любой сложности

Специалист по маркетингу (опыт 6 лет). Работаем вдвоем с коллегой с 8 летним опытом в разработке сайтов любой сложности.

Наши ценности просты:

1. Репутация - наше все! Стремимся чтобы каждый наш заказчик был более чем максимально доволен нашей работой.

2. Дедлайн - это наша клятва! Если пообещали, значит выполним в оговоренное время и не часом позже.

3. Быть в тренде - ключ к успеху! Мы за минимализм и уникальность каждого проекта.

Услуги:

- Все виды работ по сайтам: от разработки с нуля до доработки существующего (дизайн, функционал, модули)

- Внутренняя оптимизация сайта под СЕО

- Создание плана продвижение компании/продукта в интернете