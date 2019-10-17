3d Визуализатор, Архитектор-Дизайнер. Сделаю привлекательную визуальную подачу для ваших архитектурных проектов.

Окончила высшее профессиональное образование в Иркутском Национальном Исследовательском Техническом Университете: специалист "Архитектор - Дизайнер" 2010-2016 гг

Опыт работы: более 7 лет.

Проходила проектную практику в Проектном Институте "Арена" г. Москва в 2015г, участвовала в проектировании стадиона "Волгоград Арена" как практикант.

Владею программами: Archicad, AutoCAD, 3dsMAX, Corona renderer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, SkechUp, CorelDraw.

Окончила академическую Художественную школу им. Митинского в г. Тюмень.

Постоянно повышаю свой уровень знаний и навыков в архитектуре, дизайне интерьеров, 3Д визуализации, живописи, создании фирменного стиля, маркетинге. Интересно всё, что связано с визуальным искусством.