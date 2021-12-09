eva754

Евгения eva754

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Настрйка рекламы в Яндекс Директ,транскабация аудио видео в текст.

Добрый день! В своем аккаунте я предоставляю профессиональное создание и настройку рекламных кампаний в системе Яндекс. Директ.А также транскрибацию аудо и видео в текст.Работая со мной, Вы получаете:

  • Качественную настройку РК и целевой трафик на Ваш сайт;
  • Грамотный подбор ключевых фраз;
  • Работу, выполненную точно в срок.
Что входит в настройку Яндекс. Директ - минимальный заказ(1500р):
  • Создание кампании на Поиске Яндекса.
  • Сбор ключевых слов на одну услугу/товар (без мусорных запросов) до 100 штук.
  • Группировка ключевых слов по релевантности.
  • Создание релевантных объявлений (одно объявление на группу ключей).
  • UTM метки.
  • Ручной отбор минус-слов.
  • Заполнение расширений объявлений: уточнений, быстрых ссылок, отображаемой ссылки, визитки.
  • Выставление оптимальных параметров кампании.
Настройка за 1500р. подходит для теста одного товара или услуги.Цена полноценной настройки РК рассчитывается индивидуально под каждую тематику, в зависимости от объема работы.Внимание: в работу беру не все тематики, а так же не работаю с запрещенными тематиками.Перед тем как оформить заказ, советую написать мне и всё обсудить заранее.Нужно для заказа:
  • Доступ от аккаунта в Яндекс. Директ (или ваша почта в Яндекс) в формате логин : пароль.
  • Объект рекламирования (ваш товар/услуга) и ссылка на раздел сайта, на который будут вести рекламные объявления.
  • Регион показа рекламной кампании.
  • Время показа рекламной кампании.
  • Контактные данные для Визитки - название компании, адрес, телефон, часы работы компании.
  • Если есть пожелания по текстам в объявлениях и ключевым фразам - указать.
  • Ваши преимущества перед конкурентами.
Услуга включает: Сбор семантики Отбор минус слов Написание объявлений Настройка UTM меток Заполнение расширений Консультация