Настрйка рекламы в Яндекс Директ,транскабация аудио видео в текст.

Добрый день! В своем аккаунте я предоставляю профессиональное создание и настройку рекламных кампаний в системе Яндекс. Директ.А также транскрибацию аудо и видео в текст.Работая со мной, Вы получаете:

Качественную настройку РК и целевой трафик на Ваш сайт;

Грамотный подбор ключевых фраз;

Работу, выполненную точно в срок.

Создание кампании на Поиске Яндекса.

Сбор ключевых слов на одну услугу/товар (без мусорных запросов) до 100 штук.

Группировка ключевых слов по релевантности.

Создание релевантных объявлений (одно объявление на группу ключей).

UTM метки.

Ручной отбор минус-слов.

Заполнение расширений объявлений: уточнений, быстрых ссылок, отображаемой ссылки, визитки.

Выставление оптимальных параметров кампании.

Доступ от аккаунта в Яндекс. Директ (или ваша почта в Яндекс) в формате логин : пароль.

(или ваша почта в Яндекс) в формате логин : пароль. Объект рекламирования (ваш товар/услуга) и ссылка на раздел сайта, на который будут вести рекламные объявления.

(ваш товар/услуга) на раздел сайта, на который будут вести рекламные объявления. Регион показа рекламной кампании.

рекламной кампании. Время показа рекламной кампании.

рекламной кампании. Контактные данные для Визитки - название компании, адрес, телефон, часы работы компании.

- название компании, адрес, телефон, часы работы компании. Если есть пожелания по текстам в объявлениях и ключевым фразам - указать.

по текстам в объявлениях и - указать. Ваши преимущества перед конкурентами.

РК рассчитывается индивидуально под каждую тематику, в зависимости от объема работы.в работу беру не все тематики, а так же не работаю с запрещенными тематиками.Перед тем как оформить заказ, советую написать мне и всё обсудить заранее.Сбор семантики Отбор минус слов Написание объявлений Настройка UTM меток Заполнение расширений Консультация