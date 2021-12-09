Настрйка рекламы в Яндекс Директ,транскабация аудио видео в текст.
Добрый день! В своем аккаунте я предоставляю профессиональное создание и настройку рекламных кампаний в системе Яндекс. Директ.А также транскрибацию аудо и видео в текст.Работая со мной, Вы получаете:
- Качественную настройку РК и целевой трафик на Ваш сайт;
- Грамотный подбор ключевых фраз;
- Работу, выполненную точно в срок.
- Создание кампании на Поиске Яндекса.
- Сбор ключевых слов на одну услугу/товар (без мусорных запросов) до 100 штук.
- Группировка ключевых слов по релевантности.
- Создание релевантных объявлений (одно объявление на группу ключей).
- UTM метки.
- Ручной отбор минус-слов.
- Заполнение расширений объявлений: уточнений, быстрых ссылок, отображаемой ссылки, визитки.
- Выставление оптимальных параметров кампании.
- Доступ от аккаунта в Яндекс. Директ (или ваша почта в Яндекс) в формате логин : пароль.
- Объект рекламирования (ваш товар/услуга) и ссылка на раздел сайта, на который будут вести рекламные объявления.
- Регион показа рекламной кампании.
- Время показа рекламной кампании.
- Контактные данные для Визитки - название компании, адрес, телефон, часы работы компании.
- Если есть пожелания по текстам в объявлениях и ключевым фразам - указать.
- Ваши преимущества перед конкурентами.
Действие аккаунта приостановлено!