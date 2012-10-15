Разработка программного обеспечения

Разработчики, готовые браться за решение сложных задач автоматизации бизнеса. За нашими плечами более 5 лет разработки высоко нагруженных и трудоемких проектов.

Услуги

SaaS для Вас.

Разработаем ПО для успешного ведения бизнеса из любой точки планеты. Переведем Ваши продукты на современные рельсы интернет-технологий.

Большой интернет магазин - не проблема!

Разработка больших высоко нагруженных интернет сервисов и магазинов с каталогами любой сложности. Интеграция с софтом Ваших партнеров и контрагентов. Автоматизация ведения закупок и заказов. Более тесное взаимодействие с клиентами через сайт.

Вы не уверены в качестве Вашего ПО?

Проводим независимую экспертизу Вашего “самописного” ПО на ошибки, качество исполнения, рациональность использования ресурсов, юзабилити. Также проведем анализ соответствия Вашего ПО Бизнес-процессам компании.

Вам интересны современные интернет-технологии?

Консультируем по современным технологиям, анализируем Ваши идеи, даем оценку временную и финансовую на реализацию Ваших идей по развитию бизнеса в сети. Проводим семинары и обучение по новым производительным сетевым технологиям программостроения.

Технологии

Java

JavaScript

Java SE jQuery

Java Standard Edition, основное издание Java, содержит компиляторы, API, Java Runtime Environment; подходит для создания пользовательских приложений, в первую очередь — для настольных систем. jQuery — библиотека JavaScript, фокусирующаяся на взаимодействии JavaScript и HTML. Библиотека jQuery помогает легко получать доступ к любому элементу DOM, обращаться к атрибутам и содержимому элементов DOM, манипулировать ими. Также библиотека jQuery предоставляет удобный API по работе с Ajax.

Java EE Node.js

Java Enterprise Edition, представляет собой набор спецификаций для создания программного обеспечения уровня предприятия. Node.js — серверная реализация языка программирования JavaScript, основанная на движке V8. Предназначена для создания масштабируемых распределённых сетевых приложений, таких как веб-сервер.

Крипто Про, eToken, RuToken Jquery UI, GWT, ExtJS

Интегрирование систем безопасности на основе сертифицированных продуктов Крипто Про, eToken, RuToken. Разработка систем защищенного электронного документооборота. Библиотеки JavaScript для создания насыщенного пользовательского интерфейса (RIA) в веб-приложениях.

Apache Tomcat Интеграция с гео-системами

Apache Tomcat контейнер сервлетов с открытым исходным кодом, разрабатываемый Apache Software Foundation. Реализует спецификацию сервлетов и спецификацию JavaServer Pages (JSP). Написан на языке Java. 2gis, yandex, google