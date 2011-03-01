Художник

Художник, дизайнер. Предлагаемые услуги: живопись, графика, компьютерная графика, обработка фото, монтаж, коллажи, редактирование, ретушь, оригинальные творческие композиции, создание образа; любые эскизы, создание декоративных узоров, орнаментов. А так же: полиграфия, макеты, векторная и растровая графика, модульная газетная, журнальная реклама. Дизайн сайтов, логотипов, фирменного стиля.

e-mail: [email protected] [email protected]