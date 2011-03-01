Художник
Художник, дизайнер. Предлагаемые услуги: живопись, графика, компьютерная графика, обработка фото, монтаж, коллажи, редактирование, ретушь, оригинальные творческие композиции, создание образа; любые эскизы, создание декоративных узоров, орнаментов. А так же: полиграфия, макеты, векторная и растровая графика, модульная газетная, журнальная реклама. Дизайн сайтов, логотипов, фирменного стиля.
e-mail: [email protected] [email protected]
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Портфолио
- Графика346 просмотров
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#955
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1002
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#1104
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#1500
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#1940
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 5 дней
#2496
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3455
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3683
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4057
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 10 дней
#4742