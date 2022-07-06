UI/UX дизайн. Лендинги. Интернет-магазины. Сайты, которые продают

Чистый, понятный, ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ дизайн сайтов.

Согласование на всех этапах работы. Помощь в позиционировании продукта.

Для быстрой связи ТГ @eva_salyahh

Этапы работы:

1. Общение по видео/аудио связи с обсуждением всех деталей проекта, выбор направления работы

2. Составление технического задания (ТЗ)

3. Бриф

4. Обсуждение сроков, предоплата

5. Анализ рынка, конкурентов, ЦА

6. Мудборд (визуальное видение проекта дизайнером)

7. Прототип (схематичное представление структуры сайта)

8. Создание дизайна

9. Внесение правок

10. Создание адаптивов, анимации

11. Сдача проекта

Предоплата 50%. В случае несогласования предоплата возвращается