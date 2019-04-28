Иллюстрации с авторским стилем и оригинальной идеей.
Иллюстрации с авторским стилем и оригинальной идеей.
Создаю цифровые и аналоговые иллюстрации. Особенно близка научно-познавательная тематика для детей и взрослых.
Абсолютно согласна с Уильямом Моррисом в том, что «Любое украшение лишено пользы, если оно не напоминает о чём-либо за пределами самого себя». Считаю, что полезное должно быть красивым, а красивое полезным. Ведь эффективность донесения информации во многом зависит от качества визуального контента.
Также пишу картины маслом, люблю его очень за фактурность и живость.
Некоторые мои работы можно посмотреть здесь:
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- Портреты великих ученых начала 20 века136 просмотров