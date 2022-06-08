evamellow

Артём Дробко evamellow

 
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная техническая поддержка для вашего сайта.

Занимаюсь устранением различных неполадок в работе сайтов. Я решил более двух тысяч решённых проблем связанных с сайтами.

Я могу помочь Вам:

  • Разместить сайт интернете
  • Настроить переадресацию.
  • DNS, перевести сайт на HTTPS.
  • Установить DKIM.
  • Перенести сайт на другой хостинг.
  • ﻿Перевести сайт на другой домен.
  • Сменить пароль от админ-панели.