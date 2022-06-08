Артём Дробко evamellowevamellow
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная техническая поддержка для вашего сайта.
Занимаюсь устранением различных неполадок в работе сайтов. Я решил более двух тысяч решённых проблем связанных с сайтами.
Я могу помочь Вам:
- Разместить сайт интернете
- Настроить переадресацию.
- DNS, перевести сайт на HTTPS.
- Установить DKIM.
- Перенести сайт на другой хостинг.
- Перевести сайт на другой домен.
- Сменить пароль от админ-панели.
Я против войны в Украине!