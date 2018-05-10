evarlakivan

Иван evarlakivan

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вам наверное интересно кто я?

        Я графический дизайнер из Украины. Я пришел в мир дизайна не так давно, но рисование, создание чего-то нового, уникального приносит мне огромное удовольствие. Я ответственный и надежный. Выполняя проекты, я  трепетно отношусь  к  каждой работе. Также я внимателен к каждым деталям, благодаря этому вы обязательно получите высокую отдачу, и в результате вы приобретете лучший дизайн.

«Кисть художника везде находит тропы»

Для связи со мной:

  • Skype css155
  • Viber  +380974943087
  • Telegram +380974943087

Мои работы

https://drive.google.com/drive/folders/1LpclI5ss8bAWt2Ywng7m45BGtjRlbHvO?usp=sharing

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Отзывы заказчиков

s1642s
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
7 лет назад
Сделать задний фон для меню ресторана.
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