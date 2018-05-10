Вам наверное интересно кто я?
Я графический дизайнер из Украины. Я пришел в мир дизайна не так давно, но рисование, создание чего-то нового, уникального приносит мне огромное удовольствие. Я ответственный и надежный. Выполняя проекты, я трепетно отношусь к каждой работе. Также я внимателен к каждым деталям, благодаря этому вы обязательно получите высокую отдачу, и в результате вы приобретете лучший дизайн.
«Кисть художника везде находит тропы»
Для связи со мной:
- Skype css155
- Viber +380974943087
- Telegram +380974943087
Мои работы
https://drive.google.com/drive/folders/1LpclI5ss8bAWt2Ywng7m45BGtjRlbHvO?usp=sharing
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
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