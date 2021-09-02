Озвучка(русский/английский), перевод (английский/русский), преподавание (английский).

Добрый день!

Меня зовут Елена Васильева. Проживала 6 лет за рубежом (Великобритания, Сингапур), обладаю высоким уровнем владения английским языком.

Я предлагаю услуги:

1. Озвучка (русский, английский)

Голос женский, от подросткового до пожилого возраста.

Голос: низкий, мягкий, уверенный.

Имею опыт начитки медитаций, аудиокниг, voice-to-speech продукта. Готова экспериментировать!

Оборудование: конденсаторный микрофон AKG P120, аудио интерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3d gen, наушники для мониторинга Audio-Technica

Обработка: работаю в Audacity и iZotope RX 8

2. Перевод

Я не лингвист-переводчик, но переводила очень много по роду деятельности, из-за проживания и обучения в Британии и в других странах. Переведу документы/письма/другое, помогу с синхронным переводом в Петербурге и онлайн.

3. Преподавание английского

Я прекрасно владею языком и на данный момент разрабатываю программу по обучению английскому языку людей разных возрастных категорий и с разными целями. Обращайтесь, если нужна помощь, буду рада.