Добрый день!
Меня зовут Елена Васильева. Проживала 6 лет за рубежом (Великобритания, Сингапур), обладаю высоким уровнем владения английским языком.
Я предлагаю услуги:
1. Озвучка (русский, английский)
Голос женский, от подросткового до пожилого возраста.
Голос: низкий, мягкий, уверенный.
Имею опыт начитки медитаций, аудиокниг, voice-to-speech продукта. Готова экспериментировать!
Оборудование: конденсаторный микрофон AKG P120, аудио интерфейс Focusrite Scarlett 2i2 3d gen, наушники для мониторинга Audio-Technica
Обработка: работаю в Audacity и iZotope RX 8
2. Перевод
Я не лингвист-переводчик, но переводила очень много по роду деятельности, из-за проживания и обучения в Британии и в других странах. Переведу документы/письма/другое, помогу с синхронным переводом в Петербурге и онлайн.
3. Преподавание английского
Я прекрасно владею языком и на данный момент разрабатываю программу по обучению английскому языку людей разных возрастных категорий и с разными целями. Обращайтесь, если нужна помощь, буду рада.
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