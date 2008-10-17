ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВ: ЧТО Я ДЕЛАЮ И ПОЧЕМУ

С самого раннего возраста меня преследовали видения. Это видения вполне обычного свойства, такие бывают у всех - ты погружаешься в свои мысли и перед тобой проходят люди, с которыми работаешь, друзья, музыка и голоса из воспоминаний. Мои видения всегда очень яркие и оживленные, и порой не оставляют меня даже во время дедлайнов и домашних вечеринок. Эти вещи меня всегда так сильно радуют и удивляют, что я хочу поделиться ими с окружающими, тем или иным способом. Вот так я и рисую, не умея этого не делать. То, что вы найде в моих работах - это лихорадочные попытки зафисировать мелькающие вокруг меня изображения, эмоции, звуки и запахи. Вот пять фактов обо мне, которые можно прочитать, а можно сразу идти смотреть мои картинки:

1. Обожаю авторучку. Эта любовь выражается у меня в том, что я постоянно таскаю ее с собой и делаю ей как зарисовки, так и большие журнальные илююстрации.

2. По образованию я журналист. И до сих пор люблю писать. А иллюстратором сделался только потому, что хотел выражаться еще короче - рассказывать целые повести при помощи одной картинки.

3. Я нигде не учился. То есть, учился, но мало. Зато, хоть и мало, но на полную катушку. За что не устаю благодарить Британскую Высшую Школу графического дизайна и всех ее преподавателей.

4. Компьютеры или рисование руками? Последнее мне нравится гораздо больше, несмотря на то, что с моим пятилетним дизайнерским стажем мог бы запросто вссе свои картинки переводить в фотмат psd.

5. Графический дизайн или иллюстрирование? Больной вопрос, на который я всегда отвечаю все-таки в пользу иллюстрации, поскольку рисование для меня - более творческий труд, хотя вместе с тем и более тяжелый.