evasylenko

Bubble.i Developer

Консультации по Bubble.io, разработка веб-приложения любой сложности.

Работаю на Bubble (bubble.io) - это облачная платформа, в которой можно строить web- приложения без кода.

Это существенно снижает стоимость продукта и сроки реализации. Вносить изменения можно моментально и вы сразу увидите результат, так как тестовая версия всегда доступна и реагирует на малейшие изменения.

Крупные разработки:

eTutorium LMS – система дистанционного обучения с конструктором курсов, тестов.

Finassessment – платформа для тестирования фин.специалистов.

Портфолио

Разработаю:

Личный сайт

Сайт компании

Блог

Форум

Социальная сеть

Landing

Интернет-магазин

Маркетплейс

Реферальная система

Программа лояльности

CRM

СДО