evasylenko

Bubble.i Developer
Консультации по Bubble.io, разработка веб-приложения любой сложности.
Работаю на Bubble (bubble.io) - это облачная платформа, в которой можно строить web- приложения без кода.
Это существенно снижает стоимость продукта и сроки реализации. Вносить изменения можно моментально и вы сразу увидите результат, так как тестовая версия всегда доступна и реагирует на малейшие изменения.
Крупные разработки:
eTutorium LMS – система дистанционного обучения с конструктором курсов, тестов.
Finassessment – платформа для тестирования фин.специалистов.
Разработаю:
Личный сайт
Сайт компании
Блог
Форум
Социальная сеть
Landing
Интернет-магазин
Маркетплейс
Реферальная система
Программа лояльности
CRM
СДО