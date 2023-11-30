evavcacademy

ЕВА evavcacademy

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Чем занимаемся

·                   Аудит продукта и бизнес-модели

·                   Анализ инвест. привлекательности проекта

·                   Инвестиционная упаковка проекта

·                   Анализ рынка и конкурентов

·                   Стратегический маркетинг

·                   Составление Go-To-Market стратегии

·                   Составление стратегии выхода на новые рынки

·                   Финан. моделирование и unit-экономика

·                   Получение ВНЖ Евросоюза

·                   Заполнение заявок на получение грантов

·                   Аналитические посты и статьи для контент-стратегии компании

·                   Разработка методологии решения консалтинговых задач для Вашего проекта

·                   Запустим автоматизированный Кейс-чемпионат для Вашего Бизнеса!

·                   Внедрим автоматизированные стажировки

·                   Выстроим HR-воронку

·                   Повысим лояльность и узнаваемость бренда через проведение публичных лекций!