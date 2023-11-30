evavcacademy

Чем занимаемся · Аудит продукта и бизнес-модели · Анализ инвест. привлекательности проекта · Инвестиционная упаковка проекта · Анализ рынка и конкурентов · Стратегический маркетинг · Составление Go-To-Market стратегии · Составление стратегии выхода на новые рынки · Финан. моделирование и unit-экономика · Получение ВНЖ Евросоюза · Заполнение заявок на получение грантов · Аналитические посты и статьи для контент-стратегии компании · Разработка методологии решения консалтинговых задач для Вашего проекта · Запустим автоматизированный Кейс-чемпионат для Вашего Бизнеса! · Внедрим автоматизированные стажировки · Выстроим HR-воронку · Повысим лояльность и узнаваемость бренда через проведение публичных лекций!

Я против войны в Украине !