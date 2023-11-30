evavcacademy

· Аудит продукта и бизнес-модели
· Анализ инвест. привлекательности проекта
· Инвестиционная упаковка проекта
· Анализ рынка и конкурентов
· Стратегический маркетинг
· Составление Go-To-Market стратегии
· Составление стратегии выхода на новые рынки
· Финан. моделирование и unit-экономика
· Получение ВНЖ Евросоюза
· Заполнение заявок на получение грантов
· Аналитические посты и статьи для контент-стратегии компании
· Разработка методологии решения консалтинговых задач для Вашего проекта
· Запустим автоматизированный Кейс-чемпионат для Вашего Бизнеса!
· Внедрим автоматизированные стажировки
· Выстроим HR-воронку
· Повысим лояльность и узнаваемость бренда через проведение публичных лекций!