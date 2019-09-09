Видео, аудио, монтаж, музыка, фото.

Видео и аудиомонтаж вашего материала. Монтаж клипов и фильмов с нескольких камер. Возможна цветовая и звуковая коррекция вашего материала.

Сразу про себя. 15 лет работал на ТВ. Оператор, ведущий эфира, монтаж, озвучка. Прошёл все ступеньки. Знаю всё изнутри. Музыкальное образование (скрипка). Последние 12 лет - компания Oriflame. Потому все ролики с этой компанией. Не обращайте внимание на компанию. НЕ РЕКЛАМА! Обращайте внимание на съёмку, озвучку и монтаж. Делал ВСЁ сам.