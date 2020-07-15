evdokimova_xenia

Ксения Евдокимова evdokimova_xeniaevdokimova_xenia
24 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Привет, я - Ксения. Мне 21 год.
Имею высшее образование:направление подготовки: филологияспециальности: перевод (английский язык)Закончила в 2020 году.
С удовольствием готова Вам помочь в таких работах как :
- перевод текстов с английского на русский/украинский, с русского/украинского на английский;
- проверка текстов на орфографию;
- дискрибация;
- рерайтинг;
- написание текстов для реклам, сайтов и т.д
- оформление соц.сетей;
- публикация объявлений.