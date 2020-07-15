evdokimova_xenia

Ксения Евдокимова evdokimova_xenia

 
24 годаУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Привет, я - Ксения. Мне 21 год.

Имею высшее образование:направление подготовки: филологияспециальности: перевод (английский язык)Закончила в 2020 году.

С удовольствием готова Вам помочь в таких работах как :

  • перевод текстов с английского на русский/украинский, с русского/украинского на английский;
  • проверка текстов на орфографию;
  • дискрибация;
  • рерайтинг;
  • написание текстов для реклам, сайтов и т.д
  • оформление соц.сетей;
  • публикация объявлений.