evdokimovpro

Иван evdokimovpro

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Познакомимся?!

Здравствуйте уважаемые заказчики!

Я занимаюсь созданием контента уже более 4 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу!
Специализирующийся на создании увлекательных и креативных видео.

Стремлюсь к тому, чтобы каждое видео, которое я создаю, было уникальным и запоминающимся. Пристально слушаю и понимаю потребности клиента. Я уверен, что мои навыки и творческий подход помогут сделать ваше видео особенным и профессиональным. Не стесняйтесь связаться со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать работу вместе.

Мои навыки:

• монтаж видео

• цветокоррекция
• сведение аудио и видео дорожек
• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д
• работа с хромакеем и мокапами
• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой
• стильные переходы
• трекинг движения
• замедление/ускорение видео
• работа с ТЗ
• создание превью/обложек

Преимущества работы со мной:

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.

Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$30/час
от $30от 1 дня
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