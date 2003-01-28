Здравствуйте уважаемые заказчики!
Я занимаюсь созданием контента уже более 4 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу!
Специализирующийся на создании увлекательных и креативных видео.
Стремлюсь к тому, чтобы каждое видео, которое я создаю, было уникальным и запоминающимся. Пристально слушаю и понимаю потребности клиента. Я уверен, что мои навыки и творческий подход помогут сделать ваше видео особенным и профессиональным. Не стесняйтесь связаться со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать работу вместе.
Мои навыки:
• монтаж видео
• цветокоррекция
• сведение аудио и видео дорожек
• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д
• работа с хромакеем и мокапами
• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой
• стильные переходы
• трекинг движения
• замедление/ускорение видео
• работа с ТЗ
• создание превью/обложек
Преимущества работы со мной:
•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;
•Быстрые сроки выполнения;
•24/7 онлайна с моей стороны;
•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);
•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;
Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.
Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.
Портфолио
- Отчетный концерт1 просмотр
- Свадебный клипнет просмотров
- Свадебный клипнет просмотров