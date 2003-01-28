Познакомимся?!

Здравствуйте уважаемые заказчики!

Я занимаюсь созданием контента уже более 4 лет. Очень люблю своё дело и вкладываю в него всю душу. Если вы ищете креативного человека для вашего крутого проекта, вы попали по адресу!

Специализирующийся на создании увлекательных и креативных видео.



Стремлюсь к тому, чтобы каждое видео, которое я создаю, было уникальным и запоминающимся. Пристально слушаю и понимаю потребности клиента. Я уверен, что мои навыки и творческий подход помогут сделать ваше видео особенным и профессиональным. Не стесняйтесь связаться со мной, чтобы обсудить ваш проект и начать работу вместе.



Мои навыки:

• монтаж видео

• цветокоррекция

• сведение аудио и видео дорожек

• работа с материалом с нескольких камер, квадрокоптеров и т.д

• работа с хромакеем и мокапами

• работа с анимациями, графическими вставками, инфографикой

• стильные переходы

• трекинг движения

• замедление/ускорение видео

• работа с ТЗ

• создание превью/обложек



Преимущества работы со мной:

•Вы получаете недорогую, но качественную и красивую работу;

•Быстрые сроки выполнения;

•24/7 онлайна с моей стороны;

•Множество вариантов где вы можете со мной связаться (любой удобный для вас месседжер и т.д);

•Полную корректировку в ролике по вашему желанию;

Для получения желаемого результата необходимо подробное и грамотное ТЗ.

Отсутствие такового приведет к увеличению бюджета и сроков работы.