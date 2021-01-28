Думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие.

Привет!

Меня зовут Евгений и я FRON-END разработчик из славного города Хмельницкий. Мне 30 с большим хвостом лет, я женат и имею двоих прекрасных детей. Я работаю веб разработчиком в энергетической компании более 15 лет и вот пришло время для работы моей мечты - удалённой работы =)

Как хобби, я занимаюсь ездой на мотоциклах класса "эндуро", играю в рок-группе на гитаре, занимаюсь рыбалкой, путешествую, снимаю видео, фанатею от STAR WARS, чё уж греха таить..

А теперь о работе.

Я вестаю сайты и разрабатываю веб интерфейсы включая их подключение к API. Использую следующие основные технологии: HTML5, CSS3, JS, REACT/REDUX + всё распространённое, что находится рядом у этого: jQuery, axios, ajax, less, sass, и многое другое. В случае отстутствия технологии или библиотеки в моём списке, возможно, не значит, что она отсутствует в моей голове =)

Так же:

При необходимости общаюсь голосом (Skype, Viber, Telegram и иже с ними..)

При начале сотрудничества не брезгую предоплатой =)

Стараюсь работать частями по такой схеме: заказ -> обсуждение -> согласование -> разбивка на части -> выполнение одной из частей -> получение оплаты в случае отсутствия вопросов по правкам и работоспособности -> начало работы над следующей частью проекта.

Очень люблю, когда есть готовое техническое задание. Но, если его всё же нет, мы всегда можем попробовать его создать с Вами вместе.

Все аргументированные правки бесплатны!

Я гарантирую возврат аванса в случае несоблюдения с моей стороны оговоренных нюансов!

Очень люблю, когда есть готовое техническое задание. Но, если его всё же нет, мы всегда можем попробовать его создать с Вами вместе.

Все аргументированные правки бесплатны!

Я гарантирую возврат аванса в случае несоблюдения с моей стороны оговоренных нюансов!

Тут пока всё просто. Почасовая работа - 13$ / час, либо оценка проекта целиком при наличии технического задания. Остальные варианты мы всегда можем обговорить индивидуально =)

По срокам выполнения всегда стараюсь не затягивать, время - деньги! В случае неопределённости по срокам (а такое бывает, как не крути), работаю по схеме "разбей на части и оцени время". Всегда стараюсь войти в чужое положение в случае вхождения Вами в моё =)

Мои контактные данные:

Email: [email protected]

Skype: drive_khm

Viber / Telegram: +380682043631