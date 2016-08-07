Немного информации обо мне
Род деятельности:
- Студент, учащийся 4 курса ОНУ им.И.И.Мечникова
- Веб-дизайнер, маркетолог
- Менеджер по продажам в Abis-soft — основной поставщик 1-С продуктов в Одессе (2 месяца)
- Помощник директор по маркетингу в Netpeak — крупнейшее интернет-маркетинговое агентство СНГ (8 месяцев)
- Аккаунт и проджект менеджер в WhySMM — молодое агентство в сфере SMM(10 месяцев).
- Стажер в студии Heyllow Lab — одна из самых известных веб-дизайн студий Украины
Skype — sergei.tran