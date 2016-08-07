evegelin

Хофу evegelin

 
27 летУкраина/Одесса
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Немного информации обо мне

Род деятельности:

  • Студент, учащийся 4 курса ОНУ им.И.И.Мечникова
  • Веб-дизайнер, маркетолог
Опыт работы:

  • Менеджер по продажам в Abis-soft — основной поставщик 1-С продуктов в Одессе (2 месяца)
  • Помощник директор по маркетингу в Netpeak — крупнейшее интернет-маркетинговое агентство СНГ  (8 месяцев)
  • Аккаунт и проджект менеджер в WhySMM — молодое агентство в сфере SMM(10 месяцев).
*работал параллельно в двух компаниях

  • Стажер в студии Heyllow Lab — одна из самых известных веб-дизайн студий Украины
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Skype — sergei.tran