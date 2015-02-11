evelinak

Эвелина evelinak

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Опыт работы журналистом составляет 4 года. Имею профильное образование.  Сотрудничала с общественно-политическими и молодежными газетами, а также с глянцевыми журналами. Последние 2 года работаю менеджером по связям с общественностью. 

Профессиональные навыки в качестве журналиста:

  • освещение профильных мероприятий и событий
  • написание обзоров, репортажей
  • проведение соц.опросов
  • сбор блиц-интервью
  • подготовка и проведение интервью
Профессиональные навыки в качестве менеджера по связям с общественностью:

  • Ежедневный мониторинг и анализ
  • составление отчетов
  • написание/составление пресс-релизов, материалов новостного и обзорного характера, интервью, статей для бюллетеней
  • ведение официальных страничек в социальных сетях Facebook, Twitter
  • онлайн освещение мероприятий центра в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram
разработка и проведение PR кампаний в социальных сетях Facebook,Twitter, Instagram, Foursquare

  • организация пресс-конференций, акций, презентаций, встреч и т.д.