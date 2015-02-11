Опыт работы журналистом составляет 4 года. Имею профильное образование. Сотрудничала с общественно-политическими и молодежными газетами, а также с глянцевыми журналами. Последние 2 года работаю менеджером по связям с общественностью.
Профессиональные навыки в качестве журналиста:
- освещение профильных мероприятий и событий
- написание обзоров, репортажей
- проведение соц.опросов
- сбор блиц-интервью
- подготовка и проведение интервью
- Ежедневный мониторинг и анализ
- составление отчетов
- написание/составление пресс-релизов, материалов новостного и обзорного характера, интервью, статей для бюллетеней
- ведение официальных страничек в социальных сетях Facebook, Twitter
- онлайн освещение мероприятий центра в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram
- организация пресс-конференций, акций, презентаций, встреч и т.д.
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