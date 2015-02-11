Опыт работы журналистом составляет 4 года. Имею профильное образование. Сотрудничала с общественно-политическими и молодежными газетами, а также с глянцевыми журналами. Последние 2 года работаю менеджером по связям с общественностью.

Профессиональные навыки в качестве журналиста:

освещение профильных мероприятий и событий

написание обзоров, репортажей

проведение соц.опросов

сбор блиц-интервью

подготовка и проведение интервью

Профессиональные навыки в качестве менеджера по связям с общественностью:

Ежедневный мониторинг и анализ

составление отчетов

написание/составление пресс-релизов, материалов новостного и обзорного характера, интервью, статей для бюллетеней

ведение официальных страничек в социальных сетях Facebook, Twitter

онлайн освещение мероприятий центра в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram

разработка и проведение PR кампаний в социальных сетях Facebook,Twitter, Instagram, Foursquare