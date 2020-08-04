evergreen2020

Многостронне-развитый специалист

Навыки в области написания статей, переводов(английский, немецкий), проверки на грамотность текстов(преимущественно русский), перепечатывание текстов с фотографий(иных форматов изображений) в электронный формат(McWord/McExel). Навыки в области оформления презентаций, составления макетов для рекламы(индивидуальный подход).Навыки в сфере образования(получаю высшее образование) - готова помочь с объяснением тем по русскому языку, английскому языку.Рисую на заказ и пишу стихотворения.