Текст, ре-копирайт, картинка

Для остальных составлять слова в предложения -- хобби, для меня -- профессия. Прямая специализация литературного работника дает мне преимущество в написании текстов различных форматов: от рекламных до художественных. Мне одинаково интересно работать над детскими и научными статьями, наполнением сайтов психологической и туристической направленности, информативными заметками и теми, основной функцией которых является воздействие на читателя или потенциального покупателя.

Вместе с красивым и качественным текстом я сформирую картинку, привлекающую внимание и радующую глаз. Она станет Вашим логотипом. А если захотите, чтобы автором описания были Вы, я учту пожелания и продолжу вести конструктивный диалог, потому что для меня важен не только уровень выполненной работы, но и корректность в общении с клиентом.

В общем, я бы написала "быстро, качественно, недорого", но, во-первых, теперь это речевой штамп, а, во-вторых, не вместило бы всех потенциальных возможностей, которые в совместной работе можно реализовать.