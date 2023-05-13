evgen-minsk

Евгений evgen-minsk

 
41 годБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Разработка кастомизация сайтов на Joomla! Правка логики и доп. функционал
JoomlaСайт на Joomla
Портфолио
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $100
от 15 дней
#1131
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1271
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 30 дней
#2910
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 15 дней
#3082
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4729
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 15 дней
#4776
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
#5280
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