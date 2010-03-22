Работаю быстро и качественно, делаю «продающий» дизайн. Большой опыт работы

Меня зовут Евгений, я занимаюсь разработкой концепций и дизайном сайтов. Имею большой опыт работы в команде, как с программистами и верстальщиками, так и с другими дизайнерами в качестве арт-директора.

В дизайне большое внимание уделяю структурированию и качественной подаче информации, не забывая об эстетической красоте.

В моем портфолио только реальные коммерческие проекты.