Работаю быстро и качественно, делаю «продающий» дизайн. Большой опыт работы
Меня зовут Евгений, я занимаюсь разработкой концепций и дизайном сайтов. Имею большой опыт работы в команде, как с программистами и верстальщиками, так и с другими дизайнерами в качестве арт-директора.
В дизайне большое внимание уделяю структурированию и качественной подаче информации, не забывая об эстетической красоте.
В моем портфолио только реальные коммерческие проекты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- АТК-Недвижимость131 просмотр
- Икеа в Томске228 просмотров
- Инком Авто170 просмотров
- Русское такси190 просмотров
- «Мегаипотека»149 просмотров
- Агентство недвижимости «Центр»143 просмотра
- Томский представитель ЗАО «Финам»137 просмотров
- Портал «Банки в Томске»154 просмотра
- Автосан моторс172 просмотра
- Iprium173 просмотра
- АТК-Недвижимость126 просмотров