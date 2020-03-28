Работа с текстами любых форматов: - Рукописный - Печатный - фотографии - Аудио и Видео носители Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Евгений Новосибирск38 лет

пол: мужской

образование: среднее техническое

Требования к будущей работе: наборщик текстов оплата договорная

График работы: удаленная работа

Профессиональные навыки:Знание ПК‚ хорошая скорость печати‚ интернет-пользователь.

Иностранные языки:Английский начальный

О себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемость

Возможность командировок: нет

Дополнительная информация:

Семейное положение: женат

Дети: есть