Работа с текстами любых форматов: - Рукописный - Печатный - фотографии - Аудио и Видео носители Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Евгений Новосибирск38 лет
пол: мужской
образование: среднее техническое
Требования к будущей работе: наборщик текстов оплата договорная
График работы: удаленная работа
Профессиональные навыки:Знание ПК‚ хорошая скорость печати‚ интернет-пользователь.
Иностранные языки:Английский начальный
О себе: Исполнительность‚ усидчивость‚ легкая обучаемость
Возможность командировок: нет
Дополнительная информация:
Семейное положение: женат
Дети: есть
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Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $5от 2 дней
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Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от 1 дня
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