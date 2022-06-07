Качественные сайты для вашего бизнеса!

Привет 👋 , я Евгений, украинский Front-end веб-разработчик ‍. Я считаю, что увлеченность процессом, качество продукта и рабочая этика приносят успех в любом деле .Я здесь, чтобы построить с вами качественные, долгосрочные рабочие отношения . Я являюсь специалистом по разработке адаптивных веб-сайтов , которые будут соответствовать вашим потребностям. А с учётом текущей ситуации в мире裂, мы все прекрасно понимаем насколько важно наличие качественного сайта!

Плюсы работы со мной:

⏰ Сдача работы в сроки  Полная адаптивность веб-сайта

⚔️ Использование самых современных технологий

‍ Бесплатная доработка всех ваших замечаний

 Адекватная цена

Веб-языки:

👉 HTML5

👉 CSS

👉 JavaScript

Контакты:

Тел, Telegram, WhatsApp, Viber: +380990677263

Email: [email protected]