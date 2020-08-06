evgendesign

Полина Иванова evgendesignevgendesign
23 годаРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX - всё в лучшем виде 🔥
Я создаю легкие, понятные и стильные сайты, которые помогут в позиционировании Вашего продукта.
А также в сферу моей деятельности входят: лендинги, многостраничные сайты, онлайн магазины, мобильные приложения, баннеры и дизайн соц. сетей.
Работая над вашим сайтом, я обязательно: анализирую вашу аудиторию, ее предпочтения и специфики, анализирую ваших конкурентов, чтобы ваш продукт выглядел уникальным и рентабельным на рынке, а также изучаю зарубежный опыт.
Работаю в: Figma, Tilda, Elementor, Adobe Photoshop/Illustrator/After Effect/XD
Моё портфолио здесь:https://www.behance.net/polinevge
Также моё резюме на hh.ru: https://hh.ru/resume/4a80b478ff06533a800039ed1f7138326d744e
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