evgendesign

UI/UX - всё в лучшем виде 🔥

Я создаю легкие, понятные и стильные сайты, которые помогут в позиционировании Вашего продукта.

А также в сферу моей деятельности входят: лендинги, многостраничные сайты, онлайн магазины, мобильные приложения, баннеры и дизайн соц. сетей.

Работая над вашим сайтом, я обязательно: анализирую вашу аудиторию, ее предпочтения и специфики, анализирую ваших конкурентов, чтобы ваш продукт выглядел уникальным и рентабельным на рынке, а также изучаю зарубежный опыт.

Работаю в: Figma, Tilda, Elementor, Adobe Photoshop/Illustrator/After Effect/XD

Моё портфолио здесь:https://www.behance.net/polinevge

Также моё резюме на hh.ru: https://hh.ru/resume/4a80b478ff06533a800039ed1f7138326d744e