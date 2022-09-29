evgenfrolov

Тестировщик ПО

Знание теории тестирования и умение применять свои знания на практике;

Знание и практическое применение методологий тест дизайна;

Знание принципов работы клиент-серверных приложений;

Понимание жизненного цикла разработки ПО;

Опыт работы с БД (MySQL), умение писать базовые SQL запросы (SELECT, INSERT INTO,

UPDATE, DELETE, GROUP BY, ORDER BY);

Опыт тестирования API (Postman);

Опыт работы с системами баг-трекинга (Jira) и ведения тест-кейсов (Zephyr);

Личные качества:

Коммуникабельность, ответственность, работоспособность, неконфликтность