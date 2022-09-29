evgenfrolov

Тестировщик ПО
Знание теории тестирования и умение применять свои знания на практике;
Знание и практическое применение методологий тест дизайна;
Знание принципов работы клиент-серверных приложений;
Понимание жизненного цикла разработки ПО;
Опыт работы с БД (MySQL), умение писать базовые SQL запросы (SELECT, INSERT INTO,
UPDATE, DELETE, GROUP BY, ORDER BY);
Опыт тестирования API (Postman);
Опыт работы с системами баг-трекинга (Jira) и ведения тест-кейсов (Zephyr);
Личные качества:
Коммуникабельность, ответственность, работоспособность, неконфликтность
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