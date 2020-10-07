evgenia-pushina

Я отлично умею работать в программах:-MS Word (форматирование текста, придание документу делового стиля и т.п.)
-MS Excel (прекрасное владение формулами, умение строить сводные таблицы, работа с большими объемами данных, анализ данных, построение красивых графиков и диаграмм)
-MS PowerPoint (умею делать красивые и информативные презентации)
Кроме того, я умею заполнять налоговые декларации 3-НДФЛ.
А также я обладаю аналитическим складом ума, внимательна к деталям, ответственно отношусь к поставленным задачам.
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