evgenia-pushina

Я отлично умею работать в программах:-MS Word (форматирование текста, придание документу делового стиля и т.п.)

-MS Excel (прекрасное владение формулами, умение строить сводные таблицы, работа с большими объемами данных, анализ данных, построение красивых графиков и диаграмм)

-MS PowerPoint (умею делать красивые и информативные презентации)

Кроме того, я умею заполнять налоговые декларации 3-НДФЛ.

А также я обладаю аналитическим складом ума, внимательна к деталям, ответственно отношусь к поставленным задачам.