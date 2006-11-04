Цель:
получить работу письменного переводчика (удаленный доступ)
Образование:
Ульяновский государственный университет, факультет лингвистики и международного сотрудничества,
сентябрь 2001 – июнь 2006,
образование высшее,
лингвист-переводчик.
Опыт работы:
11.2005, 02.2006-03.2006 - работа переводчиком в секретариате ЮНЕСКО при МИД РФ
06.2004-09.2004, 06.2005-09.2005 - сезонная работа переводчиком в США
2001-2005 - перевод текстов различной тематики для кафедры университета г.Ульяновска
Профессиональные навыки и знания:
переводчик, английский язык, опытный пользователь ПК, пользование электронными словарями при переводе, высокая скорость печати
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