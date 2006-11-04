evgenia06

Евгения Тибиркина evgenia06

 
39 летРоссия/Ульяновск
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Цель:

получить работу письменного переводчика (удаленный доступ)

Образование:

Ульяновский государственный университет, факультет лингвистики и международного сотрудничества,

сентябрь 2001 – июнь 2006,

образование высшее,

лингвист-переводчик.

Опыт работы:

11.2005, 02.2006-03.2006 - работа переводчиком в секретариате ЮНЕСКО при МИД РФ

06.2004-09.2004, 06.2005-09.2005 - сезонная работа переводчиком в США

2001-2005 - перевод текстов различной тематики для кафедры университета г.Ульяновска

Профессиональные навыки и знания:

переводчик, английский язык, опытный пользователь ПК, пользование электронными словарями при переводе, высокая скорость печати