Записываю аудиоролики и озвучиваю видео

Добрый день. Занимаюсь обработкой и озвучкой текстов, стихов, аудиокниг и пр.

Голос разноплановый: спокойный, нежный, мягкий, сексуальный, успокаивающий, эмоциональный и тп.

Записываю на конденсаторный студийный микрофон.

Работаю в программах: Adobe Audition, Izotope RX7, Reaper.

Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму.

Мой голос можно прослушать в портфолио (будет дополняться). Буду рада сотрудничеству!

Примеры моей озвучки на ютуб:

https://www.youtube.com/watch?v=UEDpDalQA0Y&t=152s

https://www.youtube.com/watch?v=uXwoCibKVL4&t=4756s

https://www.youtube.com/watch?v=SBUFfVAt97o&t=5156s

https://www.youtube.com/watch?v=02KtZsTXIL8&t=2715s