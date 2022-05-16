Евгения evgeniakanevichevgeniakanevich
28 летБеларусь/Гродно
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Записываю аудиоролики и озвучиваю видео
Добрый день. Занимаюсь обработкой и озвучкой текстов, стихов, аудиокниг и пр.
Голос разноплановый: спокойный, нежный, мягкий, сексуальный, успокаивающий, эмоциональный и тп.
Записываю на конденсаторный студийный микрофон.
Работаю в программах: Adobe Audition, Izotope RX7, Reaper.
Выполняю работу в кратчайшие сроки. Очень люблю своё дело, поэтому выкладываюсь по максимуму.
Мой голос можно прослушать в портфолио (будет дополняться). Буду рада сотрудничеству!
Примеры моей озвучки на ютуб:
https://www.youtube.com/watch?v=UEDpDalQA0Y&t=152s
https://www.youtube.com/watch?v=uXwoCibKVL4&t=4756s
https://www.youtube.com/watch?v=SBUFfVAt97o&t=5156s
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Жизненные истории (1)36 просмотров