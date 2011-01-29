evgeniakon

1. Осуществляю полное (научное, литературное, техническое) редактирование монографий, учебников, учебных и учебно-методических пособий, публицистической, научно-популярной и художественной литературы, статей в журналах, газетах и других периодических изданиях.

2. Имею опыт удаленной работы (расшифровка интервью, литературное и научное редактирование художественной и научно-публицистической Интернет-литературы, написание критических статей и рецензий на книги, выложенные в сети).

3. Имею опыт работы как в команде (в том числе в режиме сверхсрочности), так и в индивидуальном порядке.

4. При работе с рукописями: обладаю навыками скорочтения, высокой грамотностью, чувством стиля.

5. При работе с авторами: имею опыт улаживания конфликтов, уважительно отношусь к авторским рекомендациям и пожеланиям, тщательно согласовываю с авторами исправления и сокращения их произведений, творчески отношусь к работе над любой представленной рукописью, стараясь сохранить, тем не менее, индивидуальный авторский стиль.

6. Участвовала в создании, разработке и выпуске серии «Учебная книга» (в настоящий момент вышло 11 учебных пособий данной серии), которая на Втором общероссийском конкурсе учебных изданий высших учебных заведений «Университетская книга-2002» получила Диплом III степени в номинации «Лучшие издательские проекты».

7. Осуществляла научное редактирование учебных пособий, награжденных Почетными дипломами лауреатов конкурса АСКИ «Лучшие книги 2002—2003 года» в номинации «За высокий научно-методический уровень подготовки и выпуска учебных пособий».

8. Имею 14-летний опыт корректорской и редакторской деятельности (последняя занимаемая должность - заведующая редакторским отделом вузовского издательства).