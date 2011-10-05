ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее бакалавр
Срок обучения: 2006 – 2011
Учреждение: Санкт-Петербургский Государственный Университет
Факультет: Юридический
Дополнительно:
С 2006 по 2011 участие в конкурсе имени Вильямса Виса по международному коммерческому арбитражному процессу.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Правовая клиника при Юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета
Практикант
Практика в правовой клинике дала первый опыт общения с клиентами , выявления правовой проблемы, интервьюирования, консультирования , а также работы с документами.
Администрация (Правительство) г. Санкт-Петербурга в Юридическом Комитете Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Ознакомление с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, регулирующим отношения в области капитального строительства и реконструкции; Составление аналитических документов по актуальным вопросам в сфере капитального строительства и реконструкции; Ведение Реестра нормативных правовых актов; Ведение Регистра муниципальных правовых актов.
Адвокатская контора "Рябов и партнеры"
Юрист, помощник юриста
Период работы: c 2007-2010
СГ СЗФ «Уралсиб»
Cпециалист отдела убытков по имуществу, главный специалист отдела урегулирования по КАСКО
Период работы: с 20 сентября 2011-10-05 по май 2012
СК “ВТБ Страхование”
Главный специалист отдела убытков по имуществу
Период работы: май 2012
С мая 2012 оказание юридических услуг совместно с ООО “Эксперт Консалт”.