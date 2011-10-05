юридические услуги

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее бакалавр

Срок обучения: 2006 – 2011

Учреждение: Санкт-Петербургский Государственный Университет

Факультет: Юридический

Дополнительно:

С 2006 по 2011 участие в конкурсе имени Вильямса Виса по международному коммерческому арбитражному процессу.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Правовая клиника при Юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета

Практикант

Практика в правовой клинике дала первый опыт общения с клиентами , выявления правовой проблемы, интервьюирования, консультирования , а также работы с документами.

Администрация (Правительство) г. Санкт-Петербурга в Юридическом Комитете Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Ознакомление с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, регулирующим отношения в области капитального строительства и реконструкции; Составление аналитических документов по актуальным вопросам в сфере капитального строительства и реконструкции; Ведение Реестра нормативных правовых актов; Ведение Регистра муниципальных правовых актов.

Адвокатская контора "Рябов и партнеры"

Юрист, помощник юриста

Период работы: c 2007-2010

СГ СЗФ «Уралсиб»

Cпециалист отдела убытков по имуществу, главный специалист отдела урегулирования по КАСКО

Период работы: с 20 сентября 2011-10-05 по май 2012

СК “ВТБ Страхование”

Главный специалист отдела убытков по имуществу

Период работы: май 2012

С мая 2012 оказание юридических услуг совместно с ООО “Эксперт Консалт”.