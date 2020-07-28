evgeniiashakirzi

Евгения Шакирзянова evgeniiashakirzi

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер, копирайтер, переводчик

Резюме в виде картинки

Веду группы в ВК https://vk.com/careers_service и https://vk.com/ifmodpo

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