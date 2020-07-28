Евгения Шакирзянова evgeniiashakirzievgeniiashakirzi
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер, копирайтер, переводчик
Веду группы в ВК https://vk.com/careers_service и https://vk.com/ifmodpo
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Образ для Instagram компании Thymes186 просмотров
- Визитки247 просмотров
- Дизайн страницы Музея ГУЛАГа147 просмотров
- Интерформ дизайн231 просмотр
- Плакаты для компании "Обедов"169 просмотров
- Странички сайтов250 просмотров
- Брендбуки170 просмотров
- Дизайн приложений для телефонов _ часть 1303 просмотра
- Примеры пригласительных182 просмотра
- Логотипы - часть 2207 просмотров
- Логотипы - часть 1199 просмотров
- Сайт Таксипополам462 просмотра