evgenijatxt

Евгения Сиренко evgenijatxt

 
37 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Оказываю услуги по написанию хороших текстов!!!

Мои услуги:

  • SEO тексты -50 грн за 1000 знаков без пробелов;

  • Рерайтинг– 35 грн за 1000 знаков без пробелов;

  • Информационныестатьи без ключей – 45 грн за 1000 збп;
  • Тексты для главных страниц сайтов – 100 грн за 1000 знаков без пробелов;
  • Описаниетоваров – 50 грн за 1000 збп;

  • Статьи на миралинкс (2000 символов) – 70 грн за текст.

Качество и уникальность гарантирую!!!

Довожу работу до 100% одобрения клиентом!!!)

Примеры работ:

Как выбрать осеннюю обувь﻿

Индюки: содержание, разведение и уход﻿

Вызывная панель﻿

Уход для рук﻿

Кольцо KS-10-9﻿

Борьба с огнем в серверных обьектах ﻿

Как ухаживать за осенней обувью