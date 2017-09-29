evgenijatxt

Оказываю услуги по написанию хороших текстов!!!
Мои услуги:
- SEO тексты -50 грн за 1000 знаков без пробелов;
- Рерайтинг– 35 грн за 1000 знаков без пробелов;
- Информационныестатьи без ключей – 45 грн за 1000 збп;
- Тексты для главных страниц сайтов – 100 грн за 1000 знаков без пробелов;
- Описаниетоваров – 50 грн за 1000 збп;
- Статьи на миралинкс (2000 символов) – 70 грн за текст.
Качество и уникальность гарантирую!!!Довожу работу до 100% одобрения клиентом!!!)
Примеры работ:
Индюки: содержание, разведение и уход
Борьба с огнем в серверных обьектах