Евгений Семыкин evgenijj_semykinevgenijj_semykin
Уважаемые партнеры, учитывая объем моего текстового портфолио, достаточно затруднительно публиковать его на новых сайтах. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с моими работами по ссылке: https://freelance.ua/user/semykinevgenijj/portfolio/
Так же, доступны работы по авторскому дизайну разработанных мной сайтов:
https://www.behance.net/evgenijjse8e19
Общая информация и тарифы ниже. Рад знакомству!)
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Предоставляю комплекс услуг:
1. WEB-DESIGHN, полиграфия https://www.behance.net/evgenijjse8e19;
2. Соц. медиа маркетинг (социальные сети);
3. Копирайтинг, рерайт;
4. Делаю не сложные сайты;
5. Контент менеджмент.
Так же, занимаюсь копирайтингом, журналистикой,
связями с общественностью, управлением репутацией.
Так же, вашему вниманию сборник моих авторских стихотворений:
https://www.stihi.ru/avtor/namele
Стоимости работы с текстом:
• рерайт - от 30 грн.\1000 сбп (уникальность 100%);
• копирайт - от 40 грн.\1000 сбп (уникальность 100%);
• продающие\сео текста – от 40 грн.\1000 сбп.;
• переводы – от 50 грн.\1000 сбп.;
• заполнение карточек товара – от 10 грн.;
• редактирование\корректировка – от 30 грн.;
• набор текста с аудио – от 40 грн.\1000 сбп.
Открыт интересным проектам и предложениям.
Каналы связи:
Скайп evgenijj_semykin
Почта [email protected]
Всегда открыт к сотрудничеству!
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