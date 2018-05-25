Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Уважаемые партнеры, учитывая объем моего текстового портфолио, достаточно затруднительно публиковать его на новых сайтах. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с моими работами по ссылке: https://freelance.ua/user/semykinevgenijj/portfolio/

Так же, доступны работы по авторскому дизайну разработанных мной сайтов:

https://www.behance.net/evgenijjse8e19

Общая информация и тарифы ниже. Рад знакомству!)

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Предоставляю комплекс услуг:

1. WEB-DESIGHN, полиграфия https://www.behance.net/evgenijjse8e19;

2. Соц. медиа маркетинг (социальные сети);

3. Копирайтинг, рерайт;

4. Делаю не сложные сайты;

5. Контент менеджмент.

Так же, занимаюсь копирайтингом, журналистикой,

связями с общественностью, управлением репутацией.

Так же, вашему вниманию сборник моих авторских стихотворений:

https://www.stihi.ru/avtor/namele

Стоимости работы с текстом:

• рерайт - от 30 грн.\1000 сбп (уникальность 100%);

• копирайт - от 40 грн.\1000 сбп (уникальность 100%);

• продающие\сео текста – от 40 грн.\1000 сбп.;

• переводы – от 50 грн.\1000 сбп.;

• заполнение карточек товара – от 10 грн.;

• редактирование\корректировка – от 30 грн.;

• набор текста с аудио – от 40 грн.\1000 сбп.

Открыт интересным проектам и предложениям.

Каналы связи:

Скайп evgenijj_semykin

Почта [email protected]

Всегда открыт к сотрудничеству!