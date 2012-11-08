evgeniy-roof

Евгений evgeniy-roof

 
42 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент-менеджер

    $330

    Здравствуйте! требуется 2 ответственных исполнителя для наполнения сайта статьями, материалами, фотографиями. Знания: фотошоп, основы html, обладание вкусом, аккуратность, постоянное нахождение в сети, общение через скайп. ЗП 330 долларов в месяц. Рабочий график 6 дней в неделю, 9 ...

    HTMLPhotoshop
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Название для строительной компании

    $50

    Здравствуйте , уважаемые вэблансеры! Наша компания очень нуждается в вашей помощи. Мы занимаемся облицовкой зданий кирпичом, штукатуркой стен , строительством коттеджей, укладкой плитки, кровлей крыш. Это наши основные направления деятельности, а в общем занимаемся всем тем, ...

    Нейминг и Слоганы53 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер экстерьеров кирпичных домов

    $500

    Требуется дизайнер экстерьеров кирпичных домов (желательно и интерьеров в одном лице) Знания: автокад фотошоп 3д макс 400 - 500 долл примерно за 6 проектов в месяц только девушка пример работы http://s2.ipicture.ru/uploads/20130109/Y4TYIJKf.jpg имэил для связи: [email protected] Остальное по запросу понравившемуся кандидату. В ...

    AutoCADPhotoshop
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Посадить сайт на друпал

    $1000

    Здравствуйте, уважаемые вэблансеры! На данный момент есть сверстанный дизайн, который необходимо посадить на движок. Из «сложных» моментов сделать фильтрацию как на сайте http://yaroslavl.brick24.ru/catalog/brick/ В данном случае речь идет о плитке для пола. Не интернет магазин. 3 страницы: ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу в команду "писателя" (рерайтера-копирайтера)

    Здравствуйте, уважаемые вэблансеры! Ищу для долгосрочного сотрудничества в команду «рерайтера – коперайтера» в одном лице. требования: адекватность!, целеустремленность, трудолюбие, энергичность. на первое время оплата 0,8$ 1000 знаков. приблизительный объем 6 статей в день (статья=2500 знаков) ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
drupalhook
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Посадить сайт на друпал
Грамотный, культурный и просто приятный в общении заказчик. Побольше бы таких...
Профессионально, аккуратно, оперативно. Ни одного замечания. Все просьбы по доработке выполнены без всяких жалоб и намеков. В сети стабильно. Однозначно рекомендую! Будем работать дальше.
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