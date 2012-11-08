evgeniy-roof

Здравствуйте! требуется 2 ответственных исполнителя для наполнения сайта статьями, материалами, фотографиями. Знания: фотошоп, основы html, обладание вкусом, аккуратность, постоянное нахождение в сети, общение через скайп. ЗП 330 долларов в месяц. Рабочий график 6 дней в неделю, 9 ...
- $330Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте , уважаемые вэблансеры! Наша компания очень нуждается в вашей помощи. Мы занимаемся облицовкой зданий кирпичом, штукатуркой стен , строительством коттеджей, укладкой плитки, кровлей крыш. Это наши основные направления деятельности, а в общем занимаемся всем тем, ...Нейминг и Слоганы53 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется дизайнер экстерьеров кирпичных домов (желательно и интерьеров в одном лице) Знания: автокад фотошоп 3д макс 400 - 500 долл примерно за 6 проектов в месяц только девушка пример работы http://s2.ipicture.ru/uploads/20130109/Y4TYIJKf.jpg имэил для связи: [email protected] Остальное по запросу понравившемуся кандидату. В ...3D-графика6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, уважаемые вэблансеры! На данный момент есть сверстанный дизайн, который необходимо посадить на движок. Из «сложных» моментов сделать фильтрацию как на сайте http://yaroslavl.brick24.ru/catalog/brick/ В данном случае речь идет о плитке для пола. Не интернет магазин. 3 страницы: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые вэблансеры! Ищу для долгосрочного сотрудничества в команду «рерайтера – коперайтера» в одном лице. требования: адекватность!, целеустремленность, трудолюбие, энергичность. на первое время оплата 0,8$ 1000 знаков. приблизительный объем 6 статей в день (статья=2500 знаков) ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт11 лет назад