evgeniy-roof

Здравствуйте, уважаемые вэблансеры! На данный момент есть сверстанный дизайн, который необходимо посадить на движок. Из «сложных» моментов сделать фильтрацию как на сайте http://yaroslavl.brick24.ru/catalog/brick/ В данном случае речь идет о плитке для пола. Не интернет магазин. 3 страницы: ...