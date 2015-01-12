Работа над интернет-магазинами (seo-продвижение, контекст, добавление товара на сайт и т.д.)
Меня зовут Мельников Евгений. Занимаюсь продвижением сайтов и интернет-магазинов в интернете. Работаю над наполнением интернет-магазинов товарных позиций, добавлением и редактированием контекста. Так же осуществляю внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайтов и интернет-магазинов.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
нет отзывов
$3/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$7/час
от $7
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$3/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$7/час
от $7
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга