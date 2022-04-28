evgeniy_poleno

Евгений Полено evgeniy_polenoevgeniy_poleno
23 годаКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Художник с фотоаппаратом / Копирайтер / Переводчик английского - немецкого языка.
Привет! Меня зовут Евгений
Профессионал своего дела. Фотография и обработка это моя страсть.
Создам контент для вашего Инстаграм и Фейсбук за час.
Заморачиваюсь над каждым проектом, люблю идеальный результат.
Помогу подобрать образ и место съёмки, всё обсуждаем.
Индивидуально подхожу к каждому человеку, особенно к детям если съёмка семейная
Виды съемок:
-фото новорожденных
-детские
-семейные
-портретные
-студийные
-предметные
-фотокниги.
Также отлично владею копирайтером. Написание статей, посты для социальных сетей на различные темы, перевод текста: английский, немецкий язык.
Выполняю заказ в кротчайшие сроки.