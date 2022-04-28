evgeniy_poleno

Художник с фотоаппаратом / Копирайтер / Переводчик английского - немецкого языка.

Привет! Меня зовут Евгений

Профессионал своего дела. Фотография и обработка это моя страсть.

Создам контент для вашего Инстаграм и Фейсбук за час.

Заморачиваюсь над каждым проектом, люблю идеальный результат.

Помогу подобрать образ и место съёмки, всё обсуждаем.

Индивидуально подхожу к каждому человеку, особенно к детям если съёмка семейная

Виды съемок:

-фото новорожденных

-детские

-семейные

-портретные

-студийные

-предметные

-фотокниги.

Также отлично владею копирайтером. Написание статей, посты для социальных сетей на различные темы, перевод текста: английский, немецкий язык.

Выполняю заказ в кротчайшие сроки.