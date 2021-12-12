evgeniy_vas

Траффиколог. Настройка рекламы Facebook/Instagram
Хотите увеличить поток клиентов для своего бизнеса? Или продвинуть свои социальные сети?
Я знаю, как помочь вам! Меня зовут Евгений и я начинающий траффиколог. Занимаюсь настройкой рекламы в социальных сетях
Работаю вместе с профессионалами своего дела, которые успешно себя реализовали в данном ремесле.
Чтобы реклама заимела успех, я:
Провожу тестовый период;
Веду постоянный анализ рекламной компании;
Для повышения эффективности рекламы, ввожу корректировки;
Держу Вас в курсе результатов.
Подхожу к работе ответственно и со всей серьезностью.
На связи нахожусь с 5:00 до 15:00 по МСК.
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