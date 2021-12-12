evgeniy_vas

Траффиколог. Настройка рекламы Facebook/Instagram

Хотите увеличить поток клиентов для своего бизнеса? Или продвинуть свои социальные сети?

Я знаю, как помочь вам! Меня зовут Евгений и я начинающий траффиколог. Занимаюсь настройкой рекламы в социальных сетях

Работаю вместе с профессионалами своего дела, которые успешно себя реализовали в данном ремесле.

Чтобы реклама заимела успех, я:

Провожу тестовый период;

Веду постоянный анализ рекламной компании;

Для повышения эффективности рекламы, ввожу корректировки;

Держу Вас в курсе результатов.

Подхожу к работе ответственно и со всей серьезностью.

На связи нахожусь с 5:00 до 15:00 по МСК.