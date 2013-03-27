evgeniya1502

Контент-менеджер / Администратор сайта
Ключевые навыки:
• наполнение контентом, включая мета-данные;
• подключение модулей (рассылки, прием платежей, баннеры, комменты и др.)
• измерение показателей сайта с помощью сервисов статистики.
WordPress, Joomla!
Знаю основы HTML, базовые принципы SEO, делаю несложную коррекцию изображений.
Грамотный русский язык.
Word, Excel (продвинутый пользователь).
Ответственна, организованна, внимательна к деталям, умею анализировать, систематизировать информацию.
Опыт учебный, но быстро обучаюсь, с удовольствием освою другие CMS.
Действие аккаунта приостановлено!