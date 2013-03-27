evgeniya1502

Контент-менеджер / Администратор сайта

Ключевые навыки:

• наполнение контентом, включая мета-данные;

• подключение модулей (рассылки, прием платежей, баннеры, комменты и др.)

• измерение показателей сайта с помощью сервисов статистики.

WordPress, Joomla!

Знаю основы HTML, базовые принципы SEO, делаю несложную коррекцию изображений.

Грамотный русский язык.

Word, Excel (продвинутый пользователь).

Ответственна, организованна, внимательна к деталям, умею анализировать, систематизировать информацию.

Опыт учебный, но быстро обучаюсь, с удовольствием освою другие CMS.