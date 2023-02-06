evgeniya_kasper

Графический дизайнер

Привет,привет. Я графический дизайнер. Занимаюсь разработкой дизайна для типографии, создаю обложки для музыкальных артистов т.к. очень люблю слушать музыку и посвящаю ей значимую часть своей жизни, также занимаюсь оформлением соц.сетей и составляю контент план для аккаунтов. Из опыта 10 лет в художественно-музыкальной школе. На данный момент обучаюсь в академии дизайна. Всегда стараюсь максимально подойти ответственно к проектам. С нетерпением жду Вашего предложения и заказа.