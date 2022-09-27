evgeniya_mac

Писатель, журналист-копирайтер

Добрый день всем заглянувшим сюда!

Меня зовут Евгения, по специальности я журналист, пишу уникальные тексты, умею грамотно рерайтить, занимаюсь транскрибацией аудио и видео.

Помимо этого уже шесть лет пишу стихотворения на разные темы, могу составить поздравление на свадьбу / день рождения / etc. Иногда отклоняюсь от общепринятых стихотворных форм, играю с рифмой, но не в ущерб самому произведению.

Соблюдаю дедлайны, довожу все заказы до конца, отзывчива, ко всему отношусь с позитивом!