Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Меня зовут Евгений, занимаюсь разработкой сайтов, начиная с 2019 года.
С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, веб-интерфейсов, программированию и доработке веб сайтов.
В работе стараюсь:
- использовать, новейшие технологические решения;
- стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
- я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
- меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.
Список используемых технологий
- HTML5, CSS3, Sass, SCSS (по желанию заказчика), Bootstrap 4 (по желанию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Git.
- API Яндекс и Google, API соцсетей, API различных CRM и платёжных систем
- Photoshop, Illustrator, xDesign