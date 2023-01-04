evgeniydd

Евгений evgeniydd

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Меня зовут Евгений, занимаюсь разработкой сайтов, начиная с 2019 года.

С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, веб-интерфейсов, программированию и доработке веб сайтов.

В работе стараюсь:

  • использовать, новейшие технологические решения;
  • стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;
  • я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;
  • меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.

Список используемых технологий

  • HTML5, CSS3, Sass, SCSS (по желанию заказчика), Bootstrap 4 (по желанию заказчика), JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, Git.
  • API Яндекс и Google, API соцсетей, API различных CRM и платёжных систем
  • Photoshop, Illustrator, xDesign