Качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Меня зовут Евгений, занимаюсь разработкой сайтов, начиная с 2019 года.

С удовольствием выполню проекты по верстке макетов, веб-интерфейсов, программированию и доработке веб сайтов.

В работе стараюсь:

использовать, новейшие технологические решения;

стараюсь выполнять задания точно и в срок, при этом обращаю внимание на детали и пожелание заказчика;

я люблю свое дело и посвящаю ему практически все свое время;

меня всегда радует, когда заказчик остается доволен моей работой.

Список используемых технологий