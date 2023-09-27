Frontend-developer

Я мотивированный и целеустремленный Frontend-разработчик с опытом программирования 2 года. Слежу за новостями индустрии, повышаю свою квалификацию на регулярной основе, быстро обучаюсь и вникаю в процессы. Готов предложить полный цикл Frontend-разработки IT-проектов, применять в своей работе современные технологии и улучшать качество сервисов. Буду рад стать частью команды и принимать участие в создании передовых IT-сервисов и продуктов.



Hard Skills



Языки программирования:

▪ JavaScript



Веб-разработка:

HTML ▪ CSS ▪ JavaScript ▪ React ▪ Redux ▪ TypeScript



Инструменты разработки программного обеспечения:

▪ Git

▪ Chrome DevTools

▪ ReactDevTools

▪ CI/CD

▪ LightHouse

▪ VSCode

▪ Stack Overflow

▪ Vercel

▪ GitHubPages

▪ Figma



Soft Skills:

▪ Решение сложных задач и аналитические навыки

▪ Сильные навыки общения и сотрудничества

▪ Стремление учиться и адаптироваться к новым технологиям

▪ Креативность / насмотренность

▪ Тайм-менеджмент

▪ Навыки Руководителя