evgeniypopovjsx

Евгений evgeniypopovjsx

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend-developer

Я мотивированный и целеустремленный Frontend-разработчик с опытом программирования 2 года. Слежу за новостями индустрии, повышаю свою квалификацию на регулярной основе, быстро обучаюсь и вникаю в процессы. Готов предложить полный цикл Frontend-разработки IT-проектов, применять в своей работе современные технологии и улучшать качество сервисов. Буду рад стать частью команды и принимать участие в создании передовых IT-сервисов и продуктов.

Hard Skills

Языки программирования:
▪ JavaScript

Веб-разработка:
HTML ▪ CSS ▪ JavaScript ▪ React ▪ Redux ▪ TypeScript

Инструменты разработки программного обеспечения:
▪ Git
▪ Chrome DevTools
▪ ReactDevTools
▪ CI/CD
▪ LightHouse
▪ VSCode
▪ Stack Overflow
▪ Vercel
▪ GitHubPages
▪ Figma

Soft Skills:
▪ Решение сложных задач и аналитические навыки
▪ Сильные навыки общения и сотрудничества
▪ Стремление учиться и адаптироваться к новым технологиям
▪ Креативность / насмотренность
▪ Тайм-менеджмент
▪ Навыки Руководителя