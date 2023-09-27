Я мотивированный и целеустремленный Frontend-разработчик с опытом программирования 2 года. Слежу за новостями индустрии, повышаю свою квалификацию на регулярной основе, быстро обучаюсь и вникаю в процессы. Готов предложить полный цикл Frontend-разработки IT-проектов, применять в своей работе современные технологии и улучшать качество сервисов. Буду рад стать частью команды и принимать участие в создании передовых IT-сервисов и продуктов.
Hard Skills
Языки программирования:
▪ JavaScript
Веб-разработка:
HTML ▪ CSS ▪ JavaScript ▪ React ▪ Redux ▪ TypeScript
Инструменты разработки программного обеспечения:
▪ Git
▪ Chrome DevTools
▪ ReactDevTools
▪ CI/CD
▪ LightHouse
▪ VSCode
▪ Stack Overflow
▪ Vercel
▪ GitHubPages
▪ Figma
Soft Skills:
▪ Решение сложных задач и аналитические навыки
▪ Сильные навыки общения и сотрудничества
▪ Стремление учиться и адаптироваться к новым технологиям
▪ Креативность / насмотренность
▪ Тайм-менеджмент
▪ Навыки Руководителя
Портфолио
- Rick&Morty - википедия по персонажам мультсериала.нет просмотров
- Keksagram - аналог популярной социальной сети.нет просмотров
- Simple - презентационный лендинг.нет просмотров