evgenychekov

Дизайнер-верстальщик

Во время учебы я интересовался искусством и дизайном, так я нашел свой интерес в издательской сфере. Во время учебы я четыре года работал в редакции журнала и прошел путь от верстальщика и дизайнера до главного редактора. Понимание принципов работы издания на начальном этапе помогло правильно организовать работу редакции впоследствии. Мой опыт относится в основном к дизайну в сфере полиграфии. Мои обязанности заключались в создании оригинального дизайна с нуля. Также я сопровождал весь процесс издания вплоть до предпечатной подготовки и работы с типографией.