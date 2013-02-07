evgenydeulin

Предлагаю услуги по переводу с чешского на русский и с русского на чешский. Предпочитаю работать с художественными текстами, однако также имею опыт работы с деловой перепиской, рекламой, юридическии текстами, журнальными статьями и прочей публицистикой.

По необходимости провожу корректировку уже готовых текстов,

Также могу оказать помощь в копирайтинге, пишу статьи.

P.S. зная опыт общения с некоторыми "переводчиками", предлагающими здесь свои услуги, скажу, что не работаю через гугл-транслейт, живу в Праге, имею оконченный бакалавриат по переводам на чешский в Карловом университете.