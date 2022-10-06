evgenynedodaev

Евгений evgenynedodaev

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • 5 текстов о миграции в Грузию

    $9

    Требуются 5 текстов о миграции в Грузию для туристического портала. Темы включают открытие бизнеса, гражданство, жизнь русских, национальные вина и горнолыжные курорты. Длина каждого текста - от 6000 знаков. Уникальность 90%+, наличие подзаголовков и списков обязательно. Примеры работ и ТЗ обязательны для отклика.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка макета

    Требуется выполнить чистую HTML-верстку макета с использованием сетки Bootstrap и дополнительных классов. Верстка должна быть адаптивной с минимальным количеством ошибок в валидаторе. Необходимо соблюдение сроков и бюджета, предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству. Примеры работ обязательны.

    BootstrapCSSJavaScriptjQueryNode.js
    HTML-верстка37 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка 3х страниц

    Требуется адаптивная верстка 3 страниц: главной, списка отелей и страницы отеля. Верстка должна быть выполнена по сетке Bootstrap с минимальными ошибками. Необходима только верстка, без работы с JS и бэкендом. Примеры работ приветствуются.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка многостраничного сайта

    Требуется верстка многостраничного сайта по макету в Figma, включающая 6 простых страниц с повторяющимися блоками. Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка с минимальным использованием JS (аккордеон, табы, слайдер). Важно использовать указанную сетку и минимизировать ошибки в валидаторе.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptNode.js
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать простой landing

    Требуется сверстать адаптивный одностраничный сайт по предоставленному макету из Figma. Верстка должна быть выполнена с использованием нашей сетки Bootstrap. Анимация не предусмотрена, минимальные требования к JavaScript. В отклике необходимо приложить примеры верстки или портфолио.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету из figma

    Ищется специалист для HTML-верстки сайта по макету из Figma. Необходимо использовать нашу сетку Bootstrap и минимизировать написание CSS. Верстка должна быть адаптивной, с минимальным количеством ошибок в валидаторе. Примеры работ и портфолио обязательны.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету из figma

    Необходимо сверстать сайт по макету из Figma с использованием нашей сетки Bootstrap. Требуется чистая HTML-верстка без CMS. Адаптивность и минимизация CSS-кода обязательны. Работа в долгосрок, требуется опыт и примеры верстки. Минимальное использование JS.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта по макету из figma

    Требуется сверстать макет сайта из Figma с использованием чистой HTML-верстки и сетки Bootstrap. Нужно минимизировать CSS и использовать готовые классы. Адаптивность обязательна. При отклике указывайте примеры работ и сроки выполнения. Важно: отклики без цен будут проигнорированы.

    BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQuery
    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

takemeaway
Валерий 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
$50
10 баллов
3 года назад
Верстка сайта по макету из figma
BootstrapCSSFigmaJavaScriptjQueryNode.jsWordPress
Всё как и должно быть, приятен в общении и четко понимает, что и как нужно сделать.
Норм парень. Верстал 3 страницы. Делает вовремя, качество норм. Правки по требованию вносит без проблем. Можно спокойно работать.
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