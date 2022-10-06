evgenynedodaev

Требуются 5 текстов о миграции в Грузию для туристического портала. Темы включают открытие бизнеса, гражданство, жизнь русских, национальные вина и горнолыжные курорты. Длина каждого текста - от 6000 знаков. Уникальность 90%+, наличие подзаголовков и списков обязательно. Примеры работ и ТЗ обязательны для отклика.
- $9Копирайтинг10 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется выполнить чистую HTML-верстку макета с использованием сетки Bootstrap и дополнительных классов. Верстка должна быть адаптивной с минимальным количеством ошибок в валидаторе. Необходимо соблюдение сроков и бюджета, предпочтение отдается долгосрочному сотрудничеству. Примеры работ обязательны.HTML-верстка37 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется адаптивная верстка 3 страниц: главной, списка отелей и страницы отеля. Верстка должна быть выполнена по сетке Bootstrap с минимальными ошибками. Необходима только верстка, без работы с JS и бэкендом. Примеры работ приветствуются.HTML-верстка26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется верстка многостраничного сайта по макету в Figma, включающая 6 простых страниц с повторяющимися блоками. Необходима адаптивная кроссбраузерная верстка с минимальным использованием JS (аккордеон, табы, слайдер). Важно использовать указанную сетку и минимизировать ошибки в валидаторе.HTML-верстка24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать адаптивный одностраничный сайт по предоставленному макету из Figma. Верстка должна быть выполнена с использованием нашей сетки Bootstrap. Анимация не предусмотрена, минимальные требования к JavaScript. В отклике необходимо приложить примеры верстки или портфолио.HTML-верстка30 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для HTML-верстки сайта по макету из Figma. Необходимо использовать нашу сетку Bootstrap и минимизировать написание CSS. Верстка должна быть адаптивной, с минимальным количеством ошибок в валидаторе. Примеры работ и портфолио обязательны.HTML-верстка35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать сайт по макету из Figma с использованием нашей сетки Bootstrap. Требуется чистая HTML-верстка без CMS. Адаптивность и минимизация CSS-кода обязательны. Работа в долгосрок, требуется опыт и примеры верстки. Минимальное использование JS.HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется сверстать макет сайта из Figma с использованием чистой HTML-верстки и сетки Bootstrap. Нужно минимизировать CSS и использовать готовые классы. Адаптивность обязательна. При отклике указывайте примеры работ и сроки выполнения. Важно: отклики без цен будут проигнорированы.HTML-верстка19 заявокЗакрыт3 года назад