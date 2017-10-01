Я занимаюсь веб разработкой на протяжении 3-х лет. За это время я принимал успешное участие в разработке порядка 24 проектов.
Мои знания в сфере веб-разработки и веб-дизайна помогут вам реализовать все ваши идеи и задачи на высочайшем уровне. Обратившись ко мне, вы получите качественную помощь в построении вашего сайта, приложения или любого другого веб-сервиса.
Мои личные качества:
Перфекционизм, упорство, трудолюбие. Обращаю внимание на детали, тщательно продумываю каждый этап разработки.
У вас есть интересный проект? Пишите! Я доведу ваш продукт от идеи до реализации.
Мои навыки.
Веб дизайн:
- Работа в программах Adobe Photoshop, Illustrator на высоком уровне
- Отрисовка макета, шаблона веб сайта
Веб разработка:
На высоком уровне:
- HTML/HTML5 (pug.js)
- CSS/CSS3 (SASS, LESS, Media queries)
- Javascript + jQuery + AJAX
- Bootstrap 3/4
- Wordpress
- Проектирование UX
- Responsive/adaptive верстка
- Retina Ready
На среднем уровне:
- PHP
- SQL
- MySQL
- Apache
- Работа с СУБД и БД
- Gulp, Jade, SASS, SCSS
На начальном уровне:
- Python
- Node.js
- C++
- Разработка сайта ООО "ГарантФинанс"109 просмотров