Web разработчик, дизайнер

Я занимаюсь веб разработкой на протяжении 3-х лет. За это время я принимал успешное участие в разработке порядка 24 проектов.

Мои знания в сфере веб-разработки и веб-дизайна помогут вам реализовать все ваши идеи и задачи на высочайшем уровне. Обратившись ко мне, вы получите качественную помощь в построении вашего сайта, приложения или любого другого веб-сервиса.

Мои личные качества:

Перфекционизм, упорство, трудолюбие. Обращаю внимание на детали, тщательно продумываю каждый этап разработки.

У вас есть интересный проект? Пишите! Я доведу ваш продукт от идеи до реализации.

Мои навыки.

Веб дизайн:

- Работа в программах Adobe Photoshop, Illustrator на высоком уровне

- Отрисовка макета, шаблона веб сайта

Веб разработка:

На высоком уровне:

- HTML/HTML5 (pug.js)

- CSS/CSS3 (SASS, LESS, Media queries)

- Javascript + jQuery + AJAX

- Bootstrap 3/4

- Wordpress

- Проектирование UX

- Responsive/adaptive верстка

- Retina Ready

На среднем уровне:

- PHP

- SQL

- MySQL

- Apache

- Работа с СУБД и БД

- Gulp, Jade, SASS, SCSS

На начальном уровне:

- Python

- Node.js

- C++